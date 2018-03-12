Робот превзошел человека в сборе кубика Рубика - ВИДЕО

Специалист по робототехнике Бен Кац разработал программу, которая позволяет компьютеру принимать высокоскоростные решения на пути решения сложных задач.

. Каждое перемещение головоломки на 90 градусов занимает 10 миллисекунд. Предыдущий рекорд принадлежал другому механическому изделию, который смог собрать кубик за 0,6 секунды.

Человеческий рекорд по сборке головоломки принадлежит Патрику Понсу, который собрал кубик за 4,5 секунды.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американский геймер с ником NubbinsGoody поставил новый рекорд в версии "Тетрис" 1989 года для приставки NES.