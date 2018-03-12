Понедельник в Украине будет теплым и дождливым

В Карпатах синоптики обещают умеренный дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, южный, 7-12 метров на секунду, на востоке местами порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

На дорогах, кроме южной части, местами гололедица. Температура воздуха днем составит 3-8 градусов тепла.

В Киеве сегодня ночью без осадков, днем местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Днем потеплеет до 5-7 градусов.

На западе Украины местами небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ночная температура воздуха составит 1-7 градусов выше нуля. Днем будет от 8 до 14 теплых градусов.

В северных областях сегодня местами небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем потеплеет до 2-8 градусов.

В центре страны в понедельник ночью без осадков, днем местами небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ночью температура воздуха будет колебаться от плюс 3 до минус 3 градусов. Днем будет от 2 до 8 градусов тепла.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов мороза. Температура воздуха ночью будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 5-11 градусов.

Народный прогноз: 12 марта почитается память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. В народе этого святого называли еще Перезимником. Говорили, что в этот день "март дорогу рушит, да вязнет в сугробе", "и тает, и мерзнет". Если в этот день бывал дождь, то ожидали и мокрого лета. А если дул южный ветер, и на улице была капель, то лето обещало быть теплым.