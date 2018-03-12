Одесские полицейские обновили свой транспортный запас

Сообщается также, что батальону особого назначения еще передали три микроавтобуса Ford Transit вместе со специальным оборудованием для массовых мероприятий.

Лиц, взятых под стражу, теперь так же будут перевозить в изолятор временного содержания на двух новых автомобилях. Самим сотрудникам полиции подарили комфортный автобус "Атаман" на 30 человек, который уже красуется в их авытопарке.

Как комментирует начальник полиции одесской области Дмитрий Головин, ранее у оперативных групп возникали трудности со временем, когда нужно было добраться до Балты или Измаила. На дорогу уходило три или четыре часа, и это всем было известно. Сооруженный Францией вертолет позволит оперативным и следственным группам повысить своевременность реагирования на правонарушения. Его планируют приобрести до конца этого года.

Прибережные зоны Одессы и Измаила будут патрулировать два приобретенных катера. С их моделью и стоимостью окончательно определяться на тендере.

Помимо этого, у полиции Одесской области появится свой вертолет и два патрульных катера. Об этом сообщил начальник полиции области Дмитрий Головин.

Добавим, из всех силовых структур Украины, только у полицейских нет авиации. В случае чаго соответствующую ситуации технику полиция арендует.

Как ранее сообщал «УРА-Информ», в Одесской области прокуратура возбудила уголовное производство в отношении репетитора, которая била детей.