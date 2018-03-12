18:12 12.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188392:test

Одесские полицейские обновили свой транспортный запас

В Одессе на Приморском бульваре правоохранители для служебного пользования получили 10 автомобилей Skoda Rapid, патрульные катера и автомобили. Об этом сообщил начальник полиции области Дмитрий Головин.

Одесские полицейские обновили свой транспортный запас

Сообщается  также, что батальону особого назначения еще передали три микроавтобуса Ford Transit вместе со специальным оборудованием для массовых мероприятий.

Лиц, взятых под стражу, теперь так же будут перевозить в изолятор временного содержания на двух новых автомобилях. Самим сотрудникам полиции подарили комфортный автобус "Атаман" на 30 человек, который уже красуется в их авытопарке.

Как комментирует начальник полиции одесской области Дмитрий Головин, ранее у оперативных групп возникали трудности со временем, когда нужно было добраться до Балты или Измаила. На дорогу уходило три или четыре часа, и это всем было известно. Сооруженный Францией вертолет позволит оперативным и следственным группам повысить своевременность реагирования на правонарушения. Его планируют приобрести до конца этого года.

Прибережные зоны Одессы и Измаила будут патрулировать два приобретенных катера. С их моделью и стоимостью окончательно определяться на тендере.

Помимо этого, у полиции Одесской области появится свой вертолет и два патрульных катера. Об этом сообщил начальник полиции области Дмитрий Головин.

Добавим, из всех силовых структур Украины, только у полицейских нет авиации. В случае чаго соответствующую ситуации технику полиция арендует.

Как ранее сообщал «УРА-Информ», в Одесской области прокуратура возбудила уголовное производство в отношении репетитора, которая била детей.


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве закончился карантин, учебный процесс восстановлен В России восемь человек пострадало в ДТП Украинские синхронистки добыли семь медалей на этапе Мировой серии Российские шпионы нацелились на технологические компании Ирландии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив