На Закарпатье из-за паводка объявили штормовое предупреждение

Такая ситуация в регионе сложилась из-за повышения уровня воды в реках, связанного с снеготаянием. Как сказано в сообщении Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, сегодня и завтра ожидается теплая погода, временами дождь, в горах продолжится снеготаяние.

На реках области будет происходить постепенное повышение уровней воды на 0,3-1,5 метра.

В связи с чем, синоптики предупреждают, что угроза подтопление в регионе сохраняется.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в понедельник утром, 12 марта, на дорогу в Закарпатской области сошел селевой поток и каменная порода. По данным пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информацию спасатели получили после семи часов утра. Очевидцы сообщали, что на автодороге областного значения Тячев-Усть-Черная-Дубовое, между населенными пунктами Нересница и Ганичи Тячевского района, сошел селевого потока. Протоки каменной породы покрыли дорогу на протяженностью около десяти метров. В результате на участке было ограничено движение автомобильного транспорта.