01:00 12.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Кировоградскую область опуститься аномальный туман

Синоптики предупредили жителей Кировоградской области о приближении штормовой погоды. Об этом передает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На Кировоградскую область опуститься аномальный туман

Сообщается, что 12 марта на Кропивницкий опуститься туман, предельная видимость будет составлять 200-400 метров. Ожидаются дожди с грозами, скорость ветра будет достигать 15-20 м/сек. 

Руководство дорожной службы просит использовать личный транспорт только в случае крайней необходимости, заранее планировать маршрут, не превышать скорость в 50 км\час и не нарушать ПДД. 

Дневной температурный максимум составит 2-4 градуса тепла, ночью температура воздуха опуститься до 3-5 градусов мороза.

Ранее в Украине из-за плохой видимости отменили часть авиарейсов. В Херсоне отменили рейс Turkish Airlines из Стамбула, рейс МАУ из Киева и обратные рейсы. В киевском аэропорту "Жуляны" задерживается рейс M9318W в Запорожье до восьми часов вечера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинские синоптики предупредили киевлян и гостей столицы о тумане и гололедице на дорогах Киева.


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