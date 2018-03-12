На Кировоградскую область опуститься аномальный туман

Сообщается, что 12 марта на Кропивницкий опуститься туман, предельная видимость будет составлять 200-400 метров. Ожидаются дожди с грозами, скорость ветра будет достигать 15-20 м/сек.

Руководство дорожной службы просит использовать личный транспорт только в случае крайней необходимости, заранее планировать маршрут, не превышать скорость в 50 км\час и не нарушать ПДД.

Дневной температурный максимум составит 2-4 градуса тепла, ночью температура воздуха опуститься до 3-5 градусов мороза.

Ранее в Украине из-за плохой видимости отменили часть авиарейсов. В Херсоне отменили рейс Turkish Airlines из Стамбула, рейс МАУ из Киева и обратные рейсы. В киевском аэропорту "Жуляны" задерживается рейс M9318W в Запорожье до восьми часов вечера.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинские синоптики предупредили киевлян и гостей столицы о тумане и гололедице на дорогах Киева.