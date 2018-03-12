Мэр Киева представит столицу на международной выставке недвижимости

Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

Стенд смогут увидеть более 24 тысяч участников нынешней выставки, среди которых влиятельные специалисты рынка недвижимости, промышленности, логистики, представители крупного международного бизнеса.

Отмечается, что Кличко непосредственно примет участие в церемонии награждения конкурса "Глобальные города будущего", который проводит специализированный журнал Foreign Direct Investment.

Также он примет участие на панельной дискуссии на тему "Вызовы для Украины, которые могут повлиять на ее соседей". Дискуссия в этом году будет посвящена теме "Главные вызовы Центральной и Восточной Европы: обострение противостояния между глобализацией и обособленностью, поиск талантов и нехватка квалифицированной рабочей силы".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", по меньшей мере, восемь миллионов евро наша страна не намерена возвращать Евросоюзу. В частности, которые не были использованы для реализации шести проектов по модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе.