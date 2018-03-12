11:39 12.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ГПУ выдвинула подозрения главе и 18 судьям российского КС

Генеральная прокуратура сообщила о подозрении в пособничестве в аннексии Крыма председателю и 18 судьям Конституционного суда России.

ГПУ выдвинула подозрения главе и 18 судьям российского КС

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

В своем посте он написал, что о подозрении сообщено председателю и 18 судьям Конституционного Суда Российской Федерации в совершении преступления.

По словам генпрокурора, 19 марта 2014 года, судьи КС России единогласно признали соответствующим Конституции России так называемый Договор о принятии в РФ Республики Крым и создании в составе РФ новых субъектов.

Таким образом, судьи КС России способствовали представителям власти и российских Вооруженных сил аннексировать полуостров.

В случае неявки в прокуратуру без уважительных причин подозреваемые будет объявлены в розыск, в суд будет направлено ходатайство о предоставлении разрешения на их задержание.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", генеральная прокуратура Украины на данный момент готовит документы на снятие неприкосновенности с фигурантов дела о так называемых "вышках Бойко".


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