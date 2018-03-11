В Сети показали миллиарды лет Вселенной за несколько минут - ВИДЕО
В Интернете активные пользователи все больше обсуждают десятиминутный ролик, в котором показано зарождение и развитие Вселенной.
Соответствующие видео на канале YouTube опубликовал американский музыкант и видеолюбитель Джон Босуэлл.
Отметим, что практически за два дня ролик собрал около 96 тысяч просмотров. К слову, это и не удивительно, ведь в маленьком фильме можно увидеть 14 миллиардов лет жизни вселенной. Так, одна секунда видео отражает 22 миллиона лет развития.
"Ужав все 13,8 миллиарда лет до десяти минут, мы показали, насколько молоды и насколько велика наша Вселенная. Начиная от большого взрыва и заканчивая появлением человека разумного, мы прослеживаем время со скоростью 22 миллиона лет в секунду, строго придерживаясь современного научного понимания», — отмечается в пояснении к видео.
Кстати, в указанном видеоролике использовались медиаматериалы из открытых источников. Среди них: NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universe и других.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на видеосервисе Youtube появился новый трейлер культового американского футуристического сериала "Затерянные в космосе".
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