19:45 11.03.2018 | Общество | Новости
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В Польше закрыты все магазины

В Польше в силу вступил закон, которым запрещается торговля по воскресеньям в большинстве магазинов. Об этом передает DW.

В Польше закрыты все магазины

Сегодня, 11 марта в стране начал действовать закон, который был инициирован профсоюзным движением "Солидарность", запрещающий работу в больших супермаркетах и гастрономах. 

Авторы закона утверждают, что работники должны иметь возможность отдохнуть и провести время со своими семьями в воскресенье. Подобная практика существует во многих развитых капиталистических странах Европейского союза. 

Отметим, что действие закона не является абсолютным, магазины мороженого, АЗС, аптеки, пекарни, канцелярские лавки и другие небольшие заведения торговли будут продолжать свою работу. Тем работодателям, которые будут нарушать закон, грозит штраф в размере до 100 тыс злотых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство Польши готово растолковать все пункты нового закона о защите национальной памяти.


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