В Польше закрыты все магазины

Сегодня, 11 марта в стране начал действовать закон, который был инициирован профсоюзным движением "Солидарность", запрещающий работу в больших супермаркетах и гастрономах.

Авторы закона утверждают, что работники должны иметь возможность отдохнуть и провести время со своими семьями в воскресенье. Подобная практика существует во многих развитых капиталистических странах Европейского союза.

Отметим, что действие закона не является абсолютным, магазины мороженого, АЗС, аптеки, пекарни, канцелярские лавки и другие небольшие заведения торговли будут продолжать свою работу. Тем работодателям, которые будут нарушать закон, грозит штраф в размере до 100 тыс злотых.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство Польши готово растолковать все пункты нового закона о защите национальной памяти.