В Китае запустили "чудо-поезд"

Строительством поезда занимались специалисты компании CRRC Tangshan. Сейчас это самый быстрый состав, который когда-либо передвигался на железнодорожным путям Поднебесной.

Новая модель поезда еще ждет проведения испытательного срока. Транспорт будет иметь более долгий срок службы и отличаться повышенной надежностью, обещает главный конструктор Fuxing.

Размер поезда рассчитан на 1 тыс пассажиров и 100 человек обслуживающего персонала вагонов.

На сегодняшний день Китай занимает первенство по длине железных дорог. Количество пользователей этим видом транспорта ежегодно достигает отметки в два млрд человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство инфраструктуры Украины анонсировала масштабный план строительства сверхскоростного пути Hyperloop.