02:00 11.03.2018 | Общество | Новости
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В Китае запустили "чудо-поезд"

В столице Китая инженеры представили публике высокоскоростной поезд, способной набирать до 400 км\час. Об этом передает Xinhua.

В Китае запустили

Строительством поезда занимались специалисты компании CRRC Tangshan. Сейчас это самый быстрый состав, который когда-либо передвигался на железнодорожным путям Поднебесной.

Новая модель поезда еще ждет проведения испытательного срока. Транспорт будет иметь более долгий срок службы и отличаться повышенной надежностью, обещает главный конструктор Fuxing.

Размер поезда рассчитан на 1 тыс пассажиров и 100 человек обслуживающего персонала вагонов. 

На сегодняшний день Китай занимает первенство по длине железных дорог. Количество пользователей этим видом транспорта ежегодно достигает отметки в два млрд человек.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство инфраструктуры Украины анонсировала масштабный план строительства сверхскоростного пути  Hyperloop.


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