21:46 11.03.2018 | Общество | Новости
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В Японии прошли памятные марши в честь жертв Фукусимы - ВИДЕО

 В Японии в это воскресенье, 11 марта объявлено траурным днем в связи в памятным днем жертв аварии атомной станции Фукусимы. Об этом передает DW.

В Японии прошли памятные марши в честь жертв Фукусимы - ВИДЕО

Сообщается, что жители Токио и пригородов Фукусимы собрались на побережье с лампадками и выстроились в цепочку, чтобы почтить память людей, которые пострадали от выбросов радиоактивной энергии. 

Тогда в результате аварии погибло более 18 тыс человек, столько же остались инвалидами и пострадали от радиации.

Напомним, что семь лет назад разрушительное землетрясение магнитудой в 9 баллов и цунами привели к остановке систем охлаждения на атомной электростанции "Фукусима-1", что привело к всплеску ядерной реакции и один из энергоблоков был поврежден.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Японии назвали виновников катастрофы на Фукусиме.


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