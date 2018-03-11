В Японии прошли памятные марши в честь жертв Фукусимы - ВИДЕО

Сообщается, что жители Токио и пригородов Фукусимы собрались на побережье с лампадками и выстроились в цепочку, чтобы почтить память людей, которые пострадали от выбросов радиоактивной энергии.

Тогда в результате аварии погибло более 18 тыс человек, столько же остались инвалидами и пострадали от радиации.

Напомним, что семь лет назад разрушительное землетрясение магнитудой в 9 баллов и цунами привели к остановке систем охлаждения на атомной электростанции "Фукусима-1", что привело к всплеску ядерной реакции и один из энергоблоков был поврежден.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Японии назвали виновников катастрофы на Фукусиме.