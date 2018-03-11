13:35 11.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188291:roman

В Чили открылось украинское дипломатическое консульство

В чилийском городе Сантьяго-де-Чили открылось первое украинское посольство. Об этом передает пресс-служба МИД Украины.

В Чили открылось украинское дипломатическое консульство

Диппредставительство будет работать в Аргентинской Республике и Республике Чили. На церемонии открытия выступил представитель МИД Чили Марио Луис Сильва.

Он утверждает, что создание украинского представительства в таком важном государстве Южной Америки даст большой толчок для развития украинско-чилийских отношений во всех сферах деятельности.

Заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица полностью поддержал слова Сильвы. Активизация взаимоотношений между двумя государствами. Он считает, что официальный Киев также может перенимать опыт реформирование государственных институтов по чилийскому образцу.

К примеру, пенсионная реформа президента Пиньера или коммунальная реформа Сальвадора Альенде.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в австралийском Сиднее впервые открылось украинское представительское консульство


Поделиться
Читайте также:
 
В Восточной Гуте за последние две недели погибло 227 детей Украинские военные продолжают держаться: боевики не прекращают стрельбу Украина завоевала вторую золотую медаль на Олимпиаде-2018 - ФОТО Днепропетровск может стать Сичеславом
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив