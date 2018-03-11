В Чили открылось украинское дипломатическое консульство

Диппредставительство будет работать в Аргентинской Республике и Республике Чили. На церемонии открытия выступил представитель МИД Чили Марио Луис Сильва.

Он утверждает, что создание украинского представительства в таком важном государстве Южной Америки даст большой толчок для развития украинско-чилийских отношений во всех сферах деятельности.

Заместитель Министра иностранных дел Украины Сергей Кислица полностью поддержал слова Сильвы. Активизация взаимоотношений между двумя государствами. Он считает, что официальный Киев также может перенимать опыт реформирование государственных институтов по чилийскому образцу.

К примеру, пенсионная реформа президента Пиньера или коммунальная реформа Сальвадора Альенде.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в австралийском Сиднее впервые открылось украинское представительское консульство.