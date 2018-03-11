Украинские военные продолжают держаться: боевики не прекращают стрельбу

На Луганском направлении террористы открывали огонь из пулеметов и гранатометов по населенным пунктам Новгородское и Малиновое. Было зафиксировано передвижение группы снайперов. Ранее сообщалось, что более 100 снайперов зашли на территорию Украины со стороны РФ. Они принимают участие не только в боевых операциях, но и ведут подготовку новых кадров.

В Донецкой области боевики применяли стрелковое оружие в районе Богдановки и Водяного. Минометным огнем сепаратисты накрывали позиции украинских военных вблизи Катериновки.

На Мариупольской направлении вдоль линии разграничения провокаций со стороны боевиков не наблюдалось. В результате обстрелов был госпитализирован одни украинский боец.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований три раза нарушили режим тишины.