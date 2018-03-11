12:53 11.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинские военные продолжают держаться: боевики не прекращают стрельбу

За прошедшие сутки на востоке  Украины пророссийские наемники 5 раз нарушали режим тишины. Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

Украинские военные продолжают держаться: боевики не прекращают стрельбу

На Луганском направлении террористы открывали огонь из пулеметов и гранатометов по населенным пунктам Новгородское и Малиновое. Было зафиксировано передвижение группы снайперов. Ранее сообщалось, что более 100 снайперов зашли на территорию Украины со стороны РФ. Они принимают участие не только в боевых операциях, но и ведут подготовку новых кадров.

В Донецкой области боевики применяли стрелковое оружие в районе Богдановки и Водяного. Минометным огнем сепаратисты накрывали позиции украинских военных вблизи Катериновки.

На Мариупольской направлении вдоль линии разграничения провокаций со стороны боевиков не наблюдалось. В результате обстрелов был госпитализирован одни украинский боец.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки на востоке Украины боевики пророссийских бандформирований три раза нарушили режим тишины. 


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