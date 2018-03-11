21:38 11.03.2018 | Общество | Новости
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Румынские венгры опять требуют территориальной независимости

В румынском городе Тыргу-Муреш прошла акция протеста в поддержку независимости Секейского края. Об этом передает Mediafax.ro.

Румынские венгры опять требуют территориальной независимости

Сообщается, что на митинг за отделение Секейского территориального округа от основной части румынии пришли чуть менее 3 тыс человек. Все они в один голос говорят, что они считают себе отдельным этносом - секеями, и что территория, на которой они проживают должна получить не только культурную, но и политическую автономию.

"Мы призываем к восстановлению права наших предков, что сегодня может стать реальностью путем юридического установления территориальной автономии", - с таким обращением к румынскому руководству обратилось венгерское представительво. Активисты также пытаются ссылаться на Конституции Румынии, где говорится, что каждый этнос на территоирии государства имеет право на самоопределение.

Что имеется ввиду под термином "самоопределение" пока непонятно, но известно, что похожий случай имел место быть и на Закарпатье, где проживает более 150 тыс венгров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава МИД Венгрии призвал к расширению на Закарпатье миссии ОБСЕ в Украине.


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