На Закарпатье отмечают день создания Карпатской Украины

Сообщается, что соответствующее распоряжение уже подписал губернатор области Геннадий Москаль.

В этот исторический день - 15 марта 1939 года, накануне вторжения венгерских войск диктатора Миклоша Хорти, которые руководствовались приказами Берлина, было создано государство Карпатская Украина. Сейм КУ принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина".

Президентом Карпатской Украины стал Августин Волошин. Государство просуществовало всего несколько дней, а после эти территории попали под полную оккупацию венгерской администрации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина отмечала 100-летие с даты битвы под Крутами.