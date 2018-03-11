15:55 11.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье отмечают день создания Карпатской Украины

Власти Закарпатья объявили 15 марта выходным днем в честь годовщины создания Карпатской Украины. Об этом передает пресс-служба Закарпатской ОГА.

На Закарпатье отмечают день создания Карпатской Украины

Сообщается, что соответствующее распоряжение уже подписал губернатор области Геннадий Москаль. 

В этот исторический день - 15 марта 1939 года, накануне вторжения венгерских войск диктатора Миклоша Хорти, которые руководствовались приказами Берлина, было создано государство Карпатская Украина. Сейм КУ принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый флаг, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина".

Президентом Карпатской Украины стал Августин Волошин. Государство просуществовало всего несколько дней, а после эти территории попали под полную оккупацию венгерской администрации.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Украина отмечала 100-летие с даты битвы под Крутами.


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