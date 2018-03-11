00:00 11.03.2018 | Общество | Новости
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Мир прощается с нобелевским лауреатом по биологии

Вчера ушел из жизни известный британский биолог Джон Салстон. Об этом передает BBC.

Мир прощается с нобелевским лауреатом по биологии

Ученого считают вторым, после Эйнштейна исследователем, который внес огромный вклад  в изучении физиологии человека. Салстон руководил британской частью проекта Human Genome Project. 

Программа занималась изучением геномов человека. Ему удалось раскрыть многие секреты онкологических заболеваний, и не только раскрыть, но и назвать необходимые химические элементы, необходимые для лечения рака.

В 2002 году вместе с американцем Робертом Хорвицем и биологом из ЮАР Сиднеем Бреннером британец получил престижную Нобелевскую премию по биологии. 

Отметим, что режиссеры фильма "Человек-паук" использовали работы Салстона в сюжете своего кино.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно директор Норвежского института Хенрик Урдал заявил, что кандидатура американского президента уже в третий раз выдвинута на Нобелевскую премию мира.


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