Илон Маск показал всем проект нового электробуса - ВИДЕО

Помогать в строительстве транспортного проекта Маску будет помогать компания The Boring Company. Новый "автобус Маска" поможет большим мегаполисам избавиться от большого скопления автомобилей на обычных дорогах.

Проект также поможет разгрузить нагрузку городских улиц пешеходами в пользу велосипедистов. Компания будет заниматься строительством множества тоннелей, которые компактно будут размещены по всему городу, словно обычные автобусные остановки.

Дату начала строительства нового инфраструктурного проекта Маск не назвал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американская частная компания SpaceX, владельцем которой является Илон Маск, провела первый тест-запуск ракеты-носителя Falcon 9.