18:05 11.03.2018 | Общество | Новости
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Франция начнет реализацию масштабной программы развития альтернативных источников энергии

Франция намерена предоставлять кредиты иностранным государствам для развития альтернативных источников электроэнергии. Об этом передает AFP.

Франция начнет реализацию масштабной программы развития альтернативных источников энергии

До 2022 года планируется предоставить более 700 млн евро кредитных денег для развития солнечной энергетики. Президент стран Эммануэль Макрон подтвердил эти данные своим в своем выступлении на Международном солнечном альянсе, который проходит в индийском Нью-Дели.

Он уверен, что будущий мир уже никогда не сможет вернуться к использовании классических источников энергетики, ведь сама природа советует нашей планете использовать ветер, волны и Солнце для создание электроэнергии.

Еще в 2015 году Франция выделила 300 миллионов евро на реализацию подобных проектов вместе с Индией. Макрон будет и дальше сотрудничать с Индией в реализации проектов развития альтернативных источников энергии. Часть средст планируется передать в страны с постиндустриальной экономикой.

Как сообщалось в "УРА-Информ", компании Канады рассматривают возможность сотрудничества с Украиной по внедрению проектов возобновляемой энергетики.


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