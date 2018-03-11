12:18 11.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Днепропетровск может стать Сичеславом

Глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович собирает подписи для переименования Днепропетровской области. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Днепропетровск может стать Сичеславом

Вятрович не только поддержал инициативу метсных жителей, но и сам начал собирать подписи для переименования Днепропетровской области на Сичеславскую. На данный момент под документов стоят подписи таких личностей: Андрей Денисенко, Дмитрий Ярош и Валентин Дидыч.

Ведь когда-то это были казацкие степи, где возрождалась и существовала казацкая Украина, которая защищала православные земли от турецких и татарских орд, отмечает историк. Для переименования области необходимо собрать должное количество подписей, а затем передать документы в специальный комитет ВРУ.

Далее последует процесс голосование и внесения изменений в Конституцию. 

Сами жители Днепропетровска считают, что непротив были бы вернуть региональное наследие истории и жить на Сичеславщине.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявляет, что лично проконтролирует завершающий этап декоммунизации.


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