18:26 10.03.2018 | Общество | Новости
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В Вашингтоне хотят провести военный парад

Президент США Дональд Трамп выдал указ о проведении 11 ноября военного парада. Об этом передает CNN.

В Вашингтоне хотят провести военный парад

На организацию парада планируется выделить около 30 млн долларов. В параде будет принимать участие пехота, авиация и колесная техника. Тяжелое вооружение выкатываться не будет, дабы минимизировать ущерб для дорожной инфраструктуры.

Вероятно, что парад пройдет от Белого дома до Капитолийского, где находится здание американского Конгресса. Мероприятие Трамп решил приурочить к памятному дню в честь ветеранов войны в Ираке, Афганистане и Вьетнаме. Этот день в США будет выходным.

Последний раз военный парад проводился в столице США в 1991 году, когда американская армия смогла достичь победы в Персидском заливе. Тогда на мероприятие потратили 22 млн долларов, а за самим действом вживую наблюдало более 200 тыс граждан.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в столице Эстонии прошел военный парад по случаю 100-летия юбилея Эстонской Республики. 


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