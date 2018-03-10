05:00 10.03.2018 | Общество | Новости
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В сети появился необычный "квартет коров" - ВИДЕО

На видеохостинге Youtube появилась запись стада коров, которые подпевали под игру на маленькой гармони. Об этом передает Reddit.

В сети появился необычный

На кадрах ролика запечетлена девочка, играющая на гармони. В такт с ее игрой стадо коров "мелодично" подпевало мычанием и завыванием. Затем животные принялись внимательно слушать игру девочки.

Запись стала настолько популярной, что некоторые рекламщики пообещали использовать пение коров в адверте своей продукции. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в американском городе Медфорд пенсионер устроил из своего дома настоящий приют для кошек. Сейчас в помещении у 58-летнего Криса Арсено живут, по меньшей мере, 300 животных.


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