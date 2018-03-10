В сети появился необычный "квартет коров" - ВИДЕО

На кадрах ролика запечетлена девочка, играющая на гармони. В такт с ее игрой стадо коров "мелодично" подпевало мычанием и завыванием. Затем животные принялись внимательно слушать игру девочки.

Запись стала настолько популярной, что некоторые рекламщики пообещали использовать пение коров в адверте своей продукции.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в американском городе Медфорд пенсионер устроил из своего дома настоящий приют для кошек. Сейчас в помещении у 58-летнего Криса Арсено живут, по меньшей мере, 300 животных.