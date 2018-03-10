17:21 10.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе репетитор регулярно избивала своих учеников

В Одесской области прокуратура возбудила уголовное производство в отношении репетитора, которая била детей. Об этом передает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В Одессе репетитор регулярно избивала своих учеников

Видео, на котором женщина избивает своего ученика, попало в руки правоохранителей через Интернет. Полисмены нашли репетитора и допросили, женщина призналась в содеянном. Престарелая учительница не только била, но и всячески оскорбляла ребенка.

Репетитор утверждает, что преподавательская работа порой выводила ее из состояния психического равновесия, когда она ненамеренно позволяла себе непрофессиональное поведение.

За подобные действия наказываются штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, гражданские работы или лишение свободы сроком до одного года. 

Также правоохранители продолжают устанавливать причастность репетитора к другим случаем избиения детей. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинских учителей, преподавателей и репетиторов обязали пройти курс повышения квалификации.


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