В ОБСЕ не скрывают главную причину конфликта на востоке Украины

Об этом передает "Голос Америки".
Камиан уверен, что война на востоке украинского государства продолжается по четырем основным причинам:
- Россия продолжает спонсировать боевиков и наемников;
- кадровые российские военные занимаются подготовкой и проведением инструктажей для пополнения рядов террористов ДНР-ЛНР;
- участие российской военной техники в боевых действиях;
- постоянные информационные атаки на украинское киберпростарнство.
Камиан уверен, что Россия намеренно затягивает урегулирование конфликта, и что введение миротворцев невозможно без согласия Москвы.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава МИД Венгрии призвал к расширению на Закарпатье миссии ОБСЕ в Украине.