09:21 10.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ОБСЕ не скрывают главную причину конфликта на востоке Украины

Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан считает, что главной причиной конфликта на востоке Украины являются действия центральных российских властей, которые продолжают поддерживать террористов. 

В ОБСЕ не скрывают главную причину конфликта на востоке Украины

Об этом передает "Голос Америки". 

Камиан уверен, что война на востоке украинского государства продолжается по четырем основным причинам:

- Россия продолжает спонсировать боевиков и наемников;

- кадровые российские военные занимаются подготовкой и проведением инструктажей для пополнения рядов террористов ДНР-ЛНР;

- участие российской военной техники в боевых действиях;

- постоянные информационные атаки на украинское киберпростарнство.

Камиан уверен, что Россия намеренно затягивает урегулирование конфликта, и что введение миротворцев невозможно без согласия Москвы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно глава МИД Венгрии призвал к расширению на Закарпатье миссии ОБСЕ в Украине.


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