В ОБСЕ не скрывают главную причину конфликта на востоке Украины

С 1 марта между Киевом и Москвой бушет новая газовая война На протяжении нескольких лет Киев и Москва ведут споры вокруг природного газа. Вообще, Россия должна была снова поставлять газ Украине. Однако вместо этого "Газпром" перекрыл кран, пишет Флориан Хассель на страницах немецкого издания Süddeutsche Zeitung.

КПП в зоне АТО изменят график работы С первого марта 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в зоне проведения АТО на Донбассе переходят на весенний период работы. Таким образом, будет установлен новый график их работы.

ЕС выделит Украине 17 млн евро на научные проекты Главный агент литовского Агентства по вопросам науки, инноваций и технологий Виктория Бражунайте анонсировала выделение Евросоюзом Украине 17,23 млн евро в рамках программы Горизонт 2020.