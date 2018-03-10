В Индии впервые в истории разрешили эвтаназию

Теперь медики смогут выполнять операцию по пассивной эвтаназии пациентов. Человек сам будет решать свою дальнейшую судьбу, а, если он будет находиться в коме, то за него это смогут сделать родственники и близкие.

Эвтаназия будет применяться в Индии, если человек неизлечимо болен или находится в состоянии близкой к смерти (например, после аварии). Такие меры также были приняты в связи эпидемий энцефалита, которая вызывает воспаление коры головного мозга.

Сама инфекция излечима, однако лекарства и услуги доступны не каждому индусу.

Мусульманская община в стране уже выступила против введения эвтаназии, так как только Господь может решать - должен человек жить или умереть.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине вступил в силу закон "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения", который был принят еще в октябре прошлого года.