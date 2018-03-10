13:37 10.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинский паспорт поднялся на несколько позиций в рейтинге "гражданской привлекательности"

На сегодняшний день украинский паспорт занимает 91-ое место в рейтинге наиболее желанных заграничных документов. Об этом передает Nomad Capitalist.

Украинский паспорт поднялся на несколько позиций в рейтинге

Отечественный паспорт находится рядом с Албанией, которая делит с Украиной 91-место. В топ-5 наиболее "ценных" паспортов вошли такие страны - Люксембург, Ирландия, Швейцария, Португалия и Швеция. 

На "задворках" рейтинга оказались заграничные документы России, она оказалась на 87 месте, Беларусь - на 127, Молдова - на 90, Грузия - 96. На самом "дне" списка находится Ливия, Йемен, Эритрея, Ирак и Афганистан.

Американский паспорт занимает 35-ео место, что связывают с антимигрантскими указами Трампа, а также запрете розыгрыша Грин-карты для ряда ближневосточных государств.

Во время оценки привлекательности паспорта учитывались показатели системы налогообложения (30% от общей оценки), безвизовые поездки (50%), общее восприятие государства и граждан миром, возможность иметь двойное гражданство и уровень свободы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Украина заняла 44 место в рейтинге самых влиятельных паспортов в Европе.


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