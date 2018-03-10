У Эммы Вотсон появился тайный любовник - ФОТО

Папарацци удалось заснять кадры того как Вотсон держится за руки с Кордом в ночном клубе The Troubadour на концерте группы Nathaniel Rateliff & the Night Sweats. Также Эмма присутствовала с новым ухажером на вечеринке Vanity Fair.

Несмотря на обилие доказательств, Эмма продолжает уворачиваться от журналистов, которые пытаются "копаться в ее нижнем белье" и расспрашивать об отношениях. Актриса пытается сохранить отношения в тайне, но очевидно, что ее личность не может остаться в Голливуде без надзора камер, которые "видят все".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Эмма Вотсон назвала себя жертвой с "полным спектром" домогательств.