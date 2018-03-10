20:00 10.03.2018 | Общество | Новости
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У Эммы Вотсон появился тайный любовник - ФОТО

Британской актрисе Эмме Вотсон приписали роман с популярным 29-летним актером и музыкантом Кордом Оверстритом. Об этом передает Page Six.

У Эммы Вотсон появился тайный любовник - ФОТО

Папарацци удалось заснять кадры того как Вотсон держится за руки с Кордом в ночном клубе The Troubadour на концерте группы Nathaniel Rateliff & the Night Sweats. Также Эмма присутствовала с новым ухажером на вечеринке Vanity Fair.

Несмотря на обилие доказательств, Эмма продолжает уворачиваться от журналистов, которые пытаются "копаться в ее нижнем белье" и расспрашивать об отношениях. Актриса пытается сохранить отношения в тайне, но очевидно, что ее личность не может остаться в Голливуде без надзора камер, которые "видят все".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Эмма Вотсон назвала себя жертвой с "полным спектром" домогательств.


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