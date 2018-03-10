Шведская монархия пополнилась еще одним "наследником престола" - ФОТО

Сообщается, что королевский род пополнился маленькой принцессой, родители еще не успели дать имя девочке. Вес ребенка составил 3465 г, а его рост - 50 см, так что малышка имеет довольно "богатырские" размеры.

Супружеская пара шведской принцессы Мадлен и ее мужа американского бизнесмена Кристофера О'Нила уже воспитывает троих наследников королевского престола - Елеонору и Николаса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американская радиоведущая Кэссиди Проктор волны The Arch в городе Сент-Луис родила в прямом эфире. Ведущая нисколько не чувствовала дискомфорта, даже наоборот, на рабочем месте девушка ощущала полное спокойствие.