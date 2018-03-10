03:00 10.03.2018 | Общество | Новости
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Шведская монархия пополнилась еще одним "наследником престола" - ФОТО

Принцесса Швеции Мадлен родила третьего ребенка. Об этом передает пресс-служба королевского двора страны. 

Шведская монархия пополнилась еще одним

Сообщается, что королевский род пополнился маленькой принцессой, родители еще не успели дать имя девочке. Вес ребенка составил 3465 г, а его рост - 50 см, так что малышка имеет довольно "богатырские" размеры. 

Супружеская пара шведской принцессы Мадлен и ее мужа американского бизнесмена Кристофера О'Нила уже воспитывает троих наследников королевского престола - Елеонору и Николаса. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно американская радиоведущая Кэссиди Проктор волны The Arch в городе Сент-Луис родила в прямом эфире. Ведущая нисколько не чувствовала дискомфорта, даже наоборот, на рабочем месте девушка ощущала полное спокойствие.


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