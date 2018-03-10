15:26 10.03.2018 | Общество | Новости
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Россия вышла из организации CERN

Россия отказалась от членства в Европейской организации по ядерным исследованиям, которая находится в Женеве. Об этом передает Arcinfo.

Россия вышла из организации CERN

Сообщается, что отказ от участие в программе ядерных исследований ученые получили еще в 2017 году, но только сейчас руководство Центра решило одобрить просьбу России.

По словам представителя CERN Арно Марсоля, это лишь незначительно ослабит взаимное сотрудничество организации с Москвой. Для России билет для членства в CERN будет всегда открыт.

Отметим, что членами СERN сейчас являются 22 государства - Германия, Франция, Великобритания, Италия, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Болгария. Украина, Турция и Сербия продолжают претендовать на статус полноценного участника организации.

Сам Центр является крупнейшей лабораторией для исследование в области ядерной физики и биотехнологий. Здесь ученые занимаются разработкой ускорителя атомов - знаменитым Адронным коллайдером.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна модернизировать американский ядерный арсенал.


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