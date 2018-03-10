16:27 10.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пустит ли Украина Собчак в Крым

Украинские пограничники должны принять решение о предоставлении разрешения Ксении Собчак в оккупированный Россией Крым. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Пустит ли Украина Собчак в Крым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак направила в посольство Украины в России и МИД с просьбой пропустить ее через украино-российскую границу, разделяющую Крымский полуостров от основной части континента. Собчак планирует встретиться со своими сторонниками на полуострове, чтобы они поддержали ее в предстоящей избирательной гонке.  

Сама Собчак утверждает, что аннексировав Крым Россия нарушила международные обязательства и требует возвращения украинский земель под административный контроль Киева. 

Напомним, что Украина запрещает въезд на территорию страны всем актерам, звездам и политикам, которые посещали оккупированный Крым. Павел Климкин категорически высказался в осуществлении предложенного Собчак варианта пересечения границы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ксения Собчак объяснила причину посещения Крыма в 2014 году.


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