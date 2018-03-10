Пустит ли Украина Собчак в Крым

Кандидат в президенты России Ксения Собчак направила в посольство Украины в России и МИД с просьбой пропустить ее через украино-российскую границу, разделяющую Крымский полуостров от основной части континента. Собчак планирует встретиться со своими сторонниками на полуострове, чтобы они поддержали ее в предстоящей избирательной гонке.

Сама Собчак утверждает, что аннексировав Крым Россия нарушила международные обязательства и требует возвращения украинский земель под административный контроль Киева.

Напомним, что Украина запрещает въезд на территорию страны всем актерам, звездам и политикам, которые посещали оккупированный Крым. Павел Климкин категорически высказался в осуществлении предложенного Собчак варианта пересечения границы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Ксения Собчак объяснила причину посещения Крыма в 2014 году.