Пингвины научились делать "селфи" - ВИДЕО

Один из исследователей полярных пингвинов из Австралийского антарктического отделения Эдди Холл утверждает, что давно оставил камеры на ледяном острове Аустер недалеко от колонии императорских пингвинов.

Пара животных случайно набрела на камеру Эдди. Тогда он решил запустить режим селфи и запечатлеть поведение пингвинов в естественной среде. Технически запись нельзя считать “Селфи”, так как камеру включил человек, однако посмотреть на редких пингвинов удается не каждый день.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на островах Дангер в Антарктиде с помощью спутника удалось найти колонию пингвинов.