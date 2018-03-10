04:00 10.03.2018 | Общество | Новости
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NASA показали первого марсианского робота с искусственным интеллектом - ВИДЕО

Сотрудники космического агентства NASA провели тест нового "сверхумного" робота, который отправиться исследовать почву Марса. Об этом передает Naked Science.

NASA показали первого марсианского робота с искусственным интеллектом - ВИДЕО

Ученые проводили испытания в специальной Лаборатории реактивного движения. Новая модель робота будет больше похожа на кран. 

В отличии от своих "собратьев" машина сможет проникать в глубь почве Красной планеты и быстрее передвигаться по планете. Экспериментаторы сделали специальные условия, чтобы проверить работу робота. В лаборатории рабочее пространство постоянно меняется, имитируя возвышения и впадины с наклоном 15 градусов.

Робот отправиться на Марс в мае, а приземлится к концу ноября 2018 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ученые заявили о том, что под поверхностью Марса на глубине один-два метра залегают обширные пласты чистого водного льда толщиной до 100 метров.


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