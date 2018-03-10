В отличии от своих "собратьев" машина сможет проникать в глубь почве Красной планеты и быстрее передвигаться по планете. Экспериментаторы сделали специальные условия, чтобы проверить работу робота. В лаборатории рабочее пространство постоянно меняется, имитируя возвышения и впадины с наклоном 15 градусов.
Робот отправиться на Марс в мае, а приземлится к концу ноября 2018 года.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ученые заявили о том, что под поверхностью Марса на глубине один-два метра залегают обширные пласты чистого водного льда толщиной до 100 метров.
Сенатор от штата Аляска Дэниел Салливан заявил, что санкции против Российской Федерации снимутся после того, как РФ перестанет активно вести свою деятельность в ряде областей, которые противоречат интересам Соединенных Штатов.