12:14 10.03.2018 | Политика | Новости
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Минфин будет продлевать санкции столько, сколько будет нужно

В США планирую устроить России тотальную экономическую блокаду. Об этом заявила заместитель министра финансов страны Сигал Манделкер.

Минфин будет продлевать санкции столько, сколько будет нужно

По ее словам, сейчас задача Вашингтона состоит в том, чтобы сфокусироваться на вопросах нарушения Москвой территориальной целостности Украины, вмешательстве в выборы в США, проведения нелигитимного голосования на оккупированных регионах, репрессиях против крымских татар. 

Минфин уже наложил санкции на 100 лиц и организаций из России, и это только треть от того, что запланировано на весну 2018 года. Манделкер четко передала сигнал Вашингтона : пока Россия будет дестабилизировать ситуацию на востоке Украины и Крыму - санкции будут продлеваться.

Чиновники администрации занимающиеся санкционными вопросами заявили, что процесс медленно из-за юридических причин. Пока не предоставляется информация о том, какие меры будут приняты в этом вопросе. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее США расширили санкции против России.


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