Минфин будет продлевать санкции столько, сколько будет нужно

По ее словам, сейчас задача Вашингтона состоит в том, чтобы сфокусироваться на вопросах нарушения Москвой территориальной целостности Украины, вмешательстве в выборы в США, проведения нелигитимного голосования на оккупированных регионах, репрессиях против крымских татар.

Минфин уже наложил санкции на 100 лиц и организаций из России, и это только треть от того, что запланировано на весну 2018 года. Манделкер четко передала сигнал Вашингтона : пока Россия будет дестабилизировать ситуацию на востоке Украины и Крыму - санкции будут продлеваться.

Чиновники администрации занимающиеся санкционными вопросами заявили, что процесс медленно из-за юридических причин. Пока не предоставляется информация о том, какие меры будут приняты в этом вопросе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее США расширили санкции против России.