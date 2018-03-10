Киевская прокуратура начала расследование об избиение "свободовца" Левченка

Соответствующее распоряжение уже было опубликовано пресс-службами ведомства. Обвинительная статья - "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Виновникам инцидента грозит 5 и более лет лишения свободы.

Напомним, что инцидент произошел на улице Половецкой. Тут, по его словам, депутаты вместе с общиной с половины четвертого утра противостояли "титушкам по благоустройству", чтобы защитить имущество местных жителей и не допустить незаконную застройку.

Сам Левченко утверждает, что начальник "Киевблагоутсрою" знал о происходящих событиях, и, при поддержке столичной мэрии, дал добро на использование физической силы при попытке вмешательства в демонтаж гаражей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Киеве сотрудники полиции провели задержание семерых молодчиков, которые напали на народного депутата Украины Юрия Левченка.