В сети рассказали о девушке, спасающей бойцов в АТО - ФОТО

Об этом сообщат сайт "Народная армия".

Как отмечается, Анна уже около трех лет на передовой вместе с бойцами АТО держит оборону в роли санинструктора. Сейчас ее десантно-штурмовой батальон находится недалеко от Донецка. Девушка спасла десятки воинских жизней, многих людей она собственноручно вытаскивала под плотными рядами вражеских пуль.

Вообщем, началась ее история летом 2014 года. В Шепетовке, откуда Анна родом, вовсю трудились волонтеры, ведь на востоке Украины уже точились бои. Девушка тоже не оставалась безучастной, занимая пост председателя студенческого совета местного медицинского колледжа, где училась, и председателя местного молодежного движения, который помогал армии. Во время летних каникул студентка впервые оказалась на войне в районе Дебальцево. Там же попала и под первый в жизни вражеский обстрел.

По ее словам, именно тогда, когда впервые увидела большое количество раненых, в ее душе зародилось желание спасать человеческие жизни. Уже через год параллельно с составлением государственных экзаменов проходила медицинскую комиссию в военкомате. А в июле 2015 года была зачислена в учебный центр в Житомире.

Затем в жизни девушки-медика было участие в боях за Светлодарскую дугу, Авдеевскую промзону, населенные пункты Курдюмовка и Тарамчук, город Счастье... Как только она слышала свой позывной сигнал, сразу отправлялась на санитарной машине спасать жизни бойцов. Случалось, что на ее руках умирали люди, когда получали несовместимые с жизнью травмы, бывало, что нужно было делать тяжелый выбор кому помочь первому среди тяжелораненых бойцов.

После таких моментов девушку поддерживают родные, которые ждут ее дома в Шепетовке. За нее сильно переживает бабушка, поэтому девушка, ежедневно общаясь с ней по телефону, как может, успокаивает и материально поддерживает.

Непосредственный командир Анны уверен, что девушка - настоящий боец и отличный санинструктор. Благодаря ее профессионализму, заботливым рукам и горячему сердцу было вытащено с того света много ребят.

"Я всю жизнь мечтала стать медиком. И вот мечта осуществилась. Теперь мечтаю о том, чтобы больше не было войны", - отметила Федорчук.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в зоне проведения боевых действий на Донбассе, после обстрелов погибла военный медик Сабина Галицкая.