В Ровно полиция изъяла почти 140 кг янтаря - ФОТО

Его стоимость оценивается в один миллион гривен. Как сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, правоохранители проводили мероприятия по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца.

Во время операции было установлено место хранения "солнечного" камня. Склад находился в одном из гаражных кооперативов в города.

Тут полицейские нашли 138 килограммов как обработанного, так и необработанного янтаря различной фракции. Сейчас правоохранители проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности по незаконной добыче янтаря-сырца.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области прокуратура совместно с полицией разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную схему добычи янтаря. Во время обыска у них было изъято почти полтонны солнечного камня. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по предварительным данным, группа лиц переправляла добытый янтарь в Польшу.