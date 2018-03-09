10:16 09.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Ровно полиция изъяла почти 140 кг янтаря - ФОТО

В Ровно в пятницу утром, 9 марта, полиция изъяли около 140 килограммов незаконно добытого янтаря.

В Ровно полиция изъяла почти 140 кг янтаря - ФОТО

Его стоимость оценивается в один миллион гривен. Как сообщает пресс-служба Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины, правоохранители проводили мероприятия по противодействию нелегальной добыче янтаря-сырца.

Во время операции было установлено место хранения "солнечного" камня. Склад находился в одном из гаражных кооперативов в города.

Тут полицейские нашли 138 килограммов как обработанного, так и необработанного янтаря различной фракции. Сейчас правоохранители проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к противоправной деятельности по незаконной добыче янтаря-сырца.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Ровенской области прокуратура совместно с полицией разоблачили группу лиц, которые организовали незаконную схему добычи янтаря. Во время обыска у них было изъято почти полтонны солнечного камня. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, по предварительным данным, группа лиц переправляла добытый янтарь в Польшу.


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