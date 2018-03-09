12:37 09.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МИД подтвердили гибель двух украинцев в Польше - ФОТО

Сотрудники Министерства иностранных дел Украины (МИД) подтвердили гибель двух украинцев и еще четверо пострадавших в страшной аварии Польской Республики. Сейчас травмированные находятся в больнице. Об этом в соцсети Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца.

В МИД подтвердили гибель двух украинцев в Польше - ФОТО

Согласно ее словам, МИД Украины также выражает соболезнования семьям украинцев, погибших в результате ДТП в Польше.

В настоящее время, консулы оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", водитель Ford, двигаясь в сторону Перемышеля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с прицепом грузовика. Вместе с тем представитель муниципальной полиции Перемышля отметила, что в момент дорожно-транспортного происшествия на дороге было очень скользко. 

В результате аварии два человека погибло на месте. Еще четверо были травмированы.


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