В МИД подтвердили гибель двух украинцев в Польше - ФОТО

Согласно ее словам, МИД Украины также выражает соболезнования семьям украинцев, погибших в результате ДТП в Польше.

В настоящее время, консулы оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", водитель Ford, двигаясь в сторону Перемышеля, внезапно выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение с прицепом грузовика. Вместе с тем представитель муниципальной полиции Перемышля отметила, что в момент дорожно-транспортного происшествия на дороге было очень скользко.

В результате аварии два человека погибло на месте. Еще четверо были травмированы.