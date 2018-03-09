В Манафорта на выходе из здания суда бросили российский флаг - ФОТО

Об этом сообщает NBCnews.

Отмечается, что, когда Манафорт покинул здание суда и направился к автомобилю, протестующий бросил в него российский флаг. Кроме того, злоумышленник назвал его предателем, а также обвинил в продаже Америки русским.

Возможной причиной такого поступка является то, что на заседании суда в Александрии по обвинению в мошенничестве Манафорт не признал вину. Судья оставил его под домашним арестом и обязал носить электронный браслет. Рассмотрение дела назначено на июль.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают правонарушителя.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт просит отпустить его для посещения похорон тестя.