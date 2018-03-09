13:32 09.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд в Киеве начал избирать меру пресечения Рубану

Шевченковский районный суд города Киева в пятницу, 9 марта, начал избирать меру пресечения руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану.

Суд в Киеве начал избирать меру пресечения Рубану

Он был задержан накануне возле Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий. Как сообщает пресс-служба Шевченковского суда, на рассмотрение суда поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого по трем статьям Уголовного Кодекса Украины Владимира Рубана. Рассмотрение указанного ходатайства назначено на 11 часов 30 минит в помещении Шевченковского районного суда города Киева.

На данный момент заседание уже началось.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 марта Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в своем Facebook, что под видом переселенца Владимир Рубан пытался провезти целый арсенал оружия, была скрыта в мебели.


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