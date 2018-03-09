Суд арестовал Рубана без права внесения залога

Суд арестовал подозреваемого на два месяца без права внесения залога. Таким образом суд удовлетворил требование прокуратуры, которая просила избрать для руководителя центра "Офицерский корпус" меру пресечения в виде 60 суток содержания под стражей без возможности внесения залога.

В свою очередь сторона защиты просила об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 8 марта Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.

Кму объявлено подозрение по статьям Уголовного Кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, Подготовка к преступлению и Террористический акт.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко приказал главе СБУ взять под личный контроль расследование дела Рубана.