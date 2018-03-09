Скрипаль оказался "двойным" агентом, - Financial Times

Такую информацию подтвердил один из высокопоставленных чиновников службы безопасности MI5.

Сообщается, что Скрипаль не был наиболее "достоверным" источником информации о работе российских спецслужб, однако делился о тонкостях и возможностях российской разведки, ее приоритетах, а также методах вербовки и контрразведки на территории Великобритании и Западной Европы.

Британская разведка подозревала о том, что Скрипаль может оказаться "двойным агентом", а потому его не пытались наново завербовать для работы в пользу Соединенного Королевства.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери. Его и женщину 33 лет доставили в больницу с признаками отравления неизвестным веществом. В Британии считают, что он был отравлен бывшим офицером ГРУ РФ, нынешним депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Британия "нагнетает истерику" из-за дела Скрипаля.