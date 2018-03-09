19:54 09.03.2018 | Общество | Новости
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Скрипаль оказался "двойным" агентом, - Financial Times

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль оказался российским агентом под прикрытием. Об этом передает Financial Times.

Скрипаль оказался

Такую информацию подтвердил один из высокопоставленных чиновников службы безопасности MI5. 

Сообщается, что Скрипаль не был наиболее "достоверным" источником информации о работе российских спецслужб, однако делился о тонкостях и возможностях российской разведки, ее приоритетах, а также методах вербовки и контрразведки на территории Великобритании и Западной Европы.

Британская разведка подозревала о том, что Скрипаль может оказаться "двойным агентом", а потому его не пытались наново завербовать для работы в пользу Соединенного Королевства.

Напомним, что 4 марта Сергей Скрипаль был отравлен в британском городе Солсбери. Его и женщину 33 лет доставили в больницу с признаками отравления неизвестным веществом. В Британии считают, что он был отравлен бывшим офицером ГРУ РФ, нынешним депутатом Госдумы Андреем Луговым.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее глава российского МИДа Сергей Лавров заявил, что Британия "нагнетает истерику" из-за дела Скрипаля.


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