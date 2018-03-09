СБУ опубликовала часть доказательств по делу Рубана - ВИДЕО

Видео было продемонстрировано сегодня, 9 марта во время пресс-конференции главы СБУ Василия Грицака. На кадрах четко видно номер автомобиля Рубана, который лично принимал участие в погрузке огромного арсенала оружия и боеприпасов на территории ЛНР-ДНР.

Террористы пытались замаскировать оружие в мебели, однако украинские пограничники обнаружили находку, а самого Рубана передали в руки правоохранителям.

Напомним, что Владимир Рубан готовился с помощью подельников расстрелять из гранатометов центральную часть Киева, здание КГГА и администрацию президента. Все материалы задокументированы СБУ и будут поданы на рассмотрение в суд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко во время встречи с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком, призвал его взять под личный контроль расследование в отношении руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана.