Рубана уведомлен о подозрении

Его заподозрили в преступлениях сразу по трем статьям. Как сообщил журналистам источник в Службе безопасности Украины, подозрение Рубану объявлено в пятницу утром, 9 марта, в присутствии защитника.

По словам источника, подозрение объявлено по статьям Уголовного Кодекса Украины Незаконное обращение с оружием, Подготовка к преступлению и Террористический акт.

Материалы дела будут доставлены в Шевченковский районный суд города Киева, заседание может состояться уже в пятницу, обвинение будет представлять Военная прокуратура, - пояснил источник.

Напомним, 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия задержан руководитель Центра освобождения пленных Владимир Рубан. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, комментируя произошедшее, отметил, что это "не случайное задержание", а также заверил, что "никаких освобождений не будет".

Как сообщал УРА-Информ, в настоящее время Рубан находится в Мариуполе Донецкой области в следственном изоляторе.