Рубан готовил покушение на Порошенка, - Грицак

Грицак и его подопечные провели кропотливую работу по сбору всех необходимых доказательств, которые подтверждают, что Рубан вместе с главарями так называемой "ДНР-ЛНР" занимался подготовкой терактов в центре Киева.

Преступник имел связи с "вождями" псевдореспублик ДНР-ЛНР Захарченко и Тимофеевым, которые снабжали его оружием на протяжении нескольких месяцев, операция по дестабилизации ситуации в центре Киеве готовилась не один месяц.

В СБУ также имеются доказательства того, что Владимир Рубан готовился с помощью подельников расстрелять центральную часть Киева, здание КГГА и администрацию президента. Все материалы будут поданы на рассмотрение в суд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко презентовал доклад по предупреждению терактов в Украине.