18:50 09.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Рубан готовил покушение на Порошенка, - Грицак

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак утверждает, что Рубан готовился к совершению терактов в Киеве и покушению на первых лиц государства. Об этом он лично сообщил на пресс-конференции 12 марта. 

Рубан готовил покушение на Порошенка, - Грицак

Грицак и его подопечные провели кропотливую работу по сбору всех необходимых доказательств, которые подтверждают, что Рубан вместе с главарями так называемой "ДНР-ЛНР" занимался подготовкой терактов в центре Киева.

Преступник имел связи с "вождями" псевдореспублик ДНР-ЛНР Захарченко и Тимофеевым, которые снабжали его оружием на протяжении нескольких месяцев, операция по дестабилизации ситуации в центре Киеве готовилась не один месяц.

В СБУ также имеются доказательства того, что Владимир Рубан готовился с помощью подельников расстрелять центральную часть Киева, здание КГГА и администрацию президента. Все материалы будут поданы на рассмотрение в суд.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Петр Порошенко презентовал доклад по предупреждению терактов в Украине.


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