Президент велел главе СБУ взять под личный контроль дело Рубана - ВИДЕО

По его словам, речь идет не о перевозчике, получены абсолютно неопровержимые доказательства, какие масштабные террористические акты готовились в Украине и какая для этого была задействована сеть.

Глава государства приказал главу СБУ расследовать и в кратчайшие сроки привлечь к ответственности виновных, а также проинформировать общество и обеспечить мир и покой граждан.

Вместе с тем, сам Рубан на заседании суда отверг все предъявленные ему обвинения и заявил, что во время задержания был там водитель и должен был только перевезти товар с неподконтрольной территории Донбасса.

По словам Рубана, операция была спланирована офицером спецназа с позывным "Кедр".

Военные ехали с ним, но после остановки на КП покинули его, - пояснил он, добавив, что все были в сговоре.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 8 марта руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана задержали в районе Майорска при попытке пересечения границы с большим арсеналом оружия с оккупированных территорий.

Сейчас суд избирает ему меру пресечения.