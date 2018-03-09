McDonald's сменили свой логотип

Проведение ребрендинга компании не стоило и доллара, так как решение пришло внезапно одному из менеджеров ресторана в штате Калифорния. Компания перевернула букву "M", чтобы получилась "W", то есть "женщины".

Точно такой же логотип планируется на день ввести для всех мобильных приложений компании и на официальном сайте. Персонал ресторана также перевернет логотип на своих кепках. Отдельно будет изготовлены футболки и тематическая форма к Международному женскому дню.

Отметим, что на сайте компании есть статистика, которая подтверждает, что основной состав менеджеров ресторана McDonald's составляют именно женщины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 8 марта, президент Украины трогательно поздравил женщин с Международным женским днем.