00:00 09.03.2018 | Общество | Новости
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McDonald's сменили свой логотип

Руководство популярной сети ресторанов быстрого питания McDonald's решили провести ребрендинг в честь Международного женского дня. Об этом передает CNN.

McDonald's сменили свой логотип

Проведение ребрендинга компании не стоило и доллара, так как решение пришло внезапно одному из менеджеров ресторана в штате Калифорния. Компания перевернула букву "M", чтобы получилась "W", то есть "женщины".

Точно такой же логотип планируется на день ввести для всех мобильных приложений компании и на официальном сайте. Персонал ресторана также перевернет логотип на своих кепках. Отдельно будет изготовлены футболки и тематическая форма к Международному женскому дню.

Отметим, что на сайте компании есть статистика, которая подтверждает, что основной состав менеджеров ресторана McDonald's составляют именно женщины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 8 марта, президент Украины трогательно поздравил женщин с Международным женским днем.


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