20:12 09.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Львовяне хором исполнили стихи украинского поэта Тараса Шевченка - ВИДЕО

Во Львове ко дню рождения писателя и художника Тараса Шевченко горожане хором зачитали его популярные произведения из "Кобзаря". Соответствующая запись появилась на видеохостинге Youtube.

Львовяне хором исполнили стихи украинского поэта Тараса Шевченка - ВИДЕО

Исполнить стихи легендарного украинского поэта собралось более одной тыс человек. В акции также принимали участие и профессиональные вокалисты и хоровые труппы. 

Львовяне в один голос прочитали такие произведения Шевченка как "Завещание", "Думы мои, думы мои" и "Ревет и стонет Днепр широкий". 

После этого люди отправились к памятнику Тараса Григоровича, чтобы возложить цветы в память о его гражданской деятельности и проукраинской позиции в Российской империи по отношению к украинскому языку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 9 марта в столичном парке Шевченко должна была пройти церемония возложения цветов президентом Петром Порошенко к памятнику Кобзаря. Однако, как известно, торжественные мероприятия к 204-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко сорвались.

 


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