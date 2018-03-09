Львовяне хором исполнили стихи украинского поэта Тараса Шевченка - ВИДЕО

Исполнить стихи легендарного украинского поэта собралось более одной тыс человек. В акции также принимали участие и профессиональные вокалисты и хоровые труппы.

Львовяне в один голос прочитали такие произведения Шевченка как "Завещание", "Думы мои, думы мои" и "Ревет и стонет Днепр широкий".

После этого люди отправились к памятнику Тараса Григоровича, чтобы возложить цветы в память о его гражданской деятельности и проукраинской позиции в Российской империи по отношению к украинскому языку.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня, 9 марта в столичном парке Шевченко должна была пройти церемония возложения цветов президентом Петром Порошенко к памятнику Кобзаря. Однако, как известно, торжественные мероприятия к 204-й годовщине со дня рождения Тараса Шевченко сорвались.