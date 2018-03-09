17:56 09.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ксения Собчак объяснила причину посещения Крыма в 2014 году

Кандидат на должность президента России Ксения Собчак рассказала, что ездила на полуостров Крым в 2014 году во время работы журналистом в издании "Сноб", собирая необходимую информацию.

Ксения Собчак объяснила причину посещения Крыма в 2014 году

Об этом пишет "Сибирь. Реалии".

Отметим, что Ксения Собчак уже длительное время в центре медиа-скандала. Так, в социальных сетях ей напомнили, что в 2014 году она посещала Крым, но не делала официального запроса украинским властям. В частности, на это Ксения ответила, что тогда у нее был другой статус.

По ее словам, они с Антоном Красовским готовили репортаж о том, что происходит в Крыму для издания "Сноб", в котором на тот момент работали.

Так же Ксения Собчак заявила, что она – единственный российский политик, который официально запросил разрешение у властей Украины на въезд в Крым с украинской территории. Она сказала, что поедет в Крым только через Украину, если получит разрешение на этот въезд. А представители посольства Украины в России, по ее мнению лгут, что не получали копию этого заявления.

Напомним, как ранее писали " УРА-Информ", Ксения Собчак пытается задать новый тон президентской кампании, но с благословения Кремля.


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