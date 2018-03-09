Экс-президент США Барак Обама договаривается о своем шоу

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что развлекательная программа, наполненная "вдохновляющими историями", будет доступна только на стриминговом сервисе компании. Как известно, на нее подписаны около 118 миллионов людей по всему миру.

При этом представители СМИ пишут, что Обама не будет использовать свое будущее шоу как политический инструмент для критики нынешнего президента США Дональда Трампа.

Экс-президент и его жена планируют рассказывать о здравоохранении, правильном питании, климатической и политической атмосфере в мире, избирательном праве… Эти ключевые темы интересовали супругов, еще когда Барак Обама стоял на политической арене США. Шоу не обязательно должно быть развлекательного характера, Барак и Мишель Обама согласны на игровую или документальную тематику, если специфика не будет нарушать их ценности.

О том, сколько будет серий в новом шоу, и какую сумму будет получать пара, пока что ничего не известно.

Напомним, как ранее сообщал " УРА-Информ", Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал распоряжение о введении пошлин на ввоз стали и алюминия.