ВСУ получат партию модернизированных танков Т-84

Отмечается, что все боевые машины прошли процедуры проверки, восстановления или полной замены всех основных узлов и агрегатов.

После всех проведенных работ, танки направлены на ХКМБ им. Морозова, где проходят модернизацию. На Т-84 проводится замена электронных систем, в том числе устанавливаются цифровые защищенные радиостанции. Также значительную модернизацию проходит прицельный комплекс Т-84.

Танки будут проходить в присутствии представителей Минобороны.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США летом 2018 года отправит в Европу первую танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе.