03:00 08.03.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100188083:nastya

ВСУ получат партию модернизированных танков Т-84

Завод им. Малышева и Харьковское КБ имени Морозова готовят очередную партию основных боевых танков Т-84 для передачи в Вооруженные силы Украины. Об этом в сообщает пресс-служба государственного концерна Укроборонпром.

ВСУ получат партию модернизированных танков Т-84

Отмечается, что все боевые машины прошли процедуры проверки, восстановления или полной замены всех основных узлов и агрегатов.

После всех проведенных работ, танки направлены на ХКМБ им. Морозова, где проходят модернизацию. На Т-84 проводится замена электронных систем, в том числе устанавливаются цифровые защищенные радиостанции. Также значительную модернизацию проходит прицельный комплекс Т-84.

Танки будут проходить в присутствии представителей Минобороны.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", США летом 2018 года отправит в Европу первую танковую бригаду, входящую в состав 1-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Форт-Худ в Техасе.


Поделиться
Читайте также:
 
В "Газпроме" назвали причину возврата "Нафтогазу" предоплаты за газ Определен самый опасный город в мире Депутаты Европарламента осуждают инструментализацию поставки газа Россией В Полтаве активисты из-за транспортного коллапса избили чиновника – ФОТО, ВИДЕО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив