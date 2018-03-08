В Украине опять дорожает мясо

Сообщается, что в марте месяце цены на мясные продукты должны упасть на 0,3 процента. Подорожание свинины эксперты связывают с частыми эпидемиями АЧС, в результате которых поголовья свиней и поросят уменьшилось на 12 процентов.



Значительно в цене набрали и рыбные продукты, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены поднялись на два процента. В столице значительно выросла цена хлеба до 11 гривен.



Молоко и сыр стали дороже на пять процентов в среднем. Наибольший рост цен наблюдается на яйца, в январе-феврале текущего года цены взвинтились до 50 процентов. На сегодняшний день цены курица или цыплят на рынках составляет около 43-45 гривен.



Как сообщалось в "УРА-Информ", мировой рынок куриного мяса более конкурентоспособен, нежели рынок потребления свинины.